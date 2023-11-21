إحالة فكهاني للجنايات لحيازته كمية من الهيروين

قررت النيابة العامة بالسلام، الثلاثاء إحالة تاجر فاكهة لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين زنة 4 كيلو بغرض ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على (فكهاني- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو زنة 4 كجم وبسؤاله أقرّ بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة سير عملية التحقيقات.