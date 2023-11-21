برلمانى: الموقف الدولى المنحاز لإسرائيل يكيل بمكيالين فى الحرب العدوانية على غزة

قال النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن الموقف الدولي منحاز لإسرئيل ويكيل بمكيالين في الحرب العدوانية الغاشمة من الكيان الصهيوني على أهلينا في غزة.

وقدم النائب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني العظيم وخاصة أهالي قطاع غزة لموقفهم الشجاع والصابر والمرابط والمرتبط بالأرض والعرض على الرغم من كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وحرق الأرض بما عليها من بشر وحجر وشجر في حرب عدوانية للإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة ورغم كل هذا شعب غزة صامد.

التهجير القسري لأهالي قطاع غزة

وتساءل: إلى متي سيظل هذا الوضع والذي يعمل القاص الداني الهدف منه وهو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتنفيذ المخطط الصهيوني برعاية المجتمع الغربي وأمريكا؟ وهنا لابد من الوقوف أمام هذا الأمر والتعرف من حكومتنا على التدابير والإجراءات التي تقوم بها حيال ذلك، وإزاء التعامل مع قضية التهجير القسري لأهالي قطاع غزة المجازر.

وأكد النائب أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح للتهجير القسري والعمل علي تفريغ القضية الفلسطينينة ولكن ما نشاهده الان من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، نجد تصعيد لم يسبق له مثيل ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب والعالم كله يرى هذه المشاهد.

ولفت إلى أنه من حق الشعب أن يعلم رؤية الدولة من المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ونزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس ا لفلسطنيين في الجنوب بهدف تهجيرهم في النهاية إلى سيناء، مؤكدا: نجدد التفويض للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي.

16 طلب إحاطة

ونظرت الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.