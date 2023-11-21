البرلمان العربي لـ"الدستور": ندعم مصر والأردن في رفض تهجير سكان غزة والضفة الغربية

عقد البرلمان العربي اليوم الثلاثاء موتمرا صحفيا مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وشهد الموتمر الصحفي إعلان خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة، وكذلك التنسيق مع البرلمانات الإقليمية والدولية تمهيدًا لرفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العسومي ردا على سؤال لـ"الدستور"، بشان دور وجهود مصر نحو الشعب الفلسطين وإدخال المساعدات لقطاع غزة، إنهم يدعمون دور مصر ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في ادخال المساعدات لقطاع غزة حيث نجحت مصر في الضغط لفتح معبر فح بشكل يؤمن ادخال المساعدات.

وأشار العسومي الى ان البرلمان العربي يدعم موقف مصر الرافض لسيناريو التهجير مشيرًا إلى أن البرلمان العربي والدول العربية ترفض تهجير الفلسطينين باتجاه مصر او الاردن.

الجنائية الدولية

وكان العسومي قد قال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي ان البرلمان العربي هو الممثل الشرعي للشعب العربي وهم بصدد تقديم دعوى وشكوي ستكون باسم الشعب العربي تجاه الانتهاكات التي يراد منها محو القضية الفلسطينية.

وتابع “نحن داعمون للفلسطينيين ونهدف من الموتمر حشد الرأي العام الوطني والعربي والعالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة جراىم الاحتلال وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة والانتقال الان بهذه الانتهاكات للضفة الغربية”.

وقال العسومي إن استهداف الضفة الغربية الان يمحي النظرية التي تدعمها اسرائيل وهي محاربة حماس لان الجميع يعلم أنه لا يوجد عنصر واحد من حماس داخل الضفة الغربية والاحتلال يضعوا حججه من أجل استهداف الضفة الغربية.

وأكد العسومي أن هناك انتفاضة شعبية عالمية وانقسام داخل الحكومات الأجنبية والغربية في الدول التي تدعم اعمال الاحتلال، مشيرا إلى أن مايحدث الان في غزة حرب ضد الإنسانية وليست دفاعا عن النفس لأن المحتل ليس من حقه الدفاع عن نفسه وفلسطين ستظل عربية.

العسومي: انتهاكات إسرائيل في غزة جريمة ضد الإنسانية

واردف قائلا إن ما يحدث الان هو جريمة ضد الإنسانية ترتكب بحق المدنيين من النساء واستهداف للمدارس التي تأوي آلاف النازحين.

واعتبر العسومي أن مايحدث هو فلسفة جديدة في الحروب من استهداف المستشفيات والمدارس والعزل مدعوم من القوي الغربية.

وحول الدعم الأمريكي لقوات الاحتلال قال العسومي أن امريكا عضو في مجلس الأمن تقف ضد وقف القتال ومن المعروف ان مجلس الأمن اول امر يفعله في النظر في النزاع هو اصدار بيان لوقف القتال ف اي مكان ف العالم وحتى الآن مازالت امريكا مازالت متمسكة برفض وقف التقال وتسائل قائلا “كم العدد الذي تريده امريكا لتدعو لوقف القتال في غزة الان يوجد 14 الف شهيد في غزة الا يحرك هذا الإنسانية الأمريكية”.

وقال العسومي إن القانون الدولي الإنساني لايمكن الاعتماد عليه مستقبل في أي نزاع لأن الغرب لا يتعامل فقط بسياسة الكيل بمكيال واحد ولكنه يمارس تحيز صارخ ضد الإنسانية.