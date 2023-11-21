الأنبا أنيانوس يترأس سيامة كاهنين بإيبارشية بني مزار

صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، القداس الإلهي، صباح أمس، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

رسامة كهنة جدد بالإيبارشية

وشاركه صاحبا النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الإكليريكي روماريو نابليون كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ببني مزار باسم القس يوساب، والشماس الإكليريكي جورج ملاك كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالشيخ فضل باسم القس جورجيوس.

سيمينار كهنة "غرب كندا"

وكانت قد نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفاعليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية، كما راس صلاة القداس الالهي مع مجمع كهنة الايبارشية.



وتحتفل الكنائس الأرثوذكسية والأقباط، في 26 نوفمبر 2023، ببدء صوم الميلاد الذي ينتهي بالاحتفال بعيد ميلاد المسيح في 7 يناير2023.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة "كبيسة".

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

مدة الصوم

ويصل مدة الصوم إلى 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير وهذه المدة تشمل الآتي:

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.