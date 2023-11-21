رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى غزة

اتهم رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وطالب رئيس جنوب إفريقيا، خلال كلمته في قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس، المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وتترأس جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين، لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطنية، استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، كما ارتقى 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مخيم البريج غزة.