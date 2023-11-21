استراتيجية الانتشار السريع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر

تعكس السياسات الحكومية في مصر رؤية طموحة نحو التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة والبيئية، حيث تأتي استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كمرحلة رئيسية في هذا الاتجاه، يسعى هذا النهج إلى تعزيز الاستدامة وتقديم حلًا نظيفًا وفعالًا للاحتياجات الطاقية.

التوسع في البنية التحتية للمشروع

تضمنت الاستراتيجية التنفيذية لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي التوسع المستمر في بنية المشروع القومي، وفي هذا السياق، تتبنى وزارة البترول خطة سريعة لإقامة محطات تموين بالغاز الطبيعي في جميع المحافظات، كما يتم توجيه الجهود نحو تحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل فعال.

تسهيلات للمواطنين وعروض ترويجية

تأخذ الحكومة إجراءات جادة لتسهيل على المواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، تتضمن هذه التيسيرات نظامًا مرنًا للتقسيط بدون فوائد، مع تقديم حوافز للعملاء، وفي سياق العروض الترويجية، تعلن شركتي غازتك وكارجاس عن مبادرات مبتكرة، بما في ذلك هدايا قيمة عند دفع تكلفة التحويل.

خطة انتشار محطات التموين

تهدف شركة غازتك إلى تنفيذ خطة موسعة تشمل افتتاح وتشغيل عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتجاوز عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التي تديرها الشركة حاليًا الـ 350 محطة، موزعة على 26 محافظة، مما يمثل أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات في مصر.

تسهيلات الجديدة

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التسهيلات الجديدة التي تم تنفيذها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم عوامل جذب متعددة لأصحاب السيارات، مشجعًا على استخدام الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرة القومية لتوسيع نطاق تحويل السيارات للعمل بالغاز، والتي نالت دعمًا كبيرًا من الرئاسة والحكومة.

1000 محطة

وأبرز نجاح قطاع البترول في تحقيق انتشار سريع لمحطات التموين بالغاز في جميع المحافظات، حيث يقترب العدد حاليًا من الوصول إلى 1000 محطة، هذه المحطات تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى توفير خدمات المراكز المتنقلة لتحقيق مزيد من التوسع وتسهيل عمليات التحويل.