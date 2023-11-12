الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

غاز طبيعي
غاز طبيعي

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة إجمالي كميات الوقود التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء، لتقليل مدة انقطاع الكهرباء عن المواطنين بنحو 12% خلال الأسبوع الجاري.

البترول: ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء  لمنع انقطاها عن المواطنين

وجاء ذلك بعد تراجع كميات الوقود التي يتم ضخها للوزارة في نهاية أكتوبر 5- 8%.

وكشفت تقارير إعلامية أن إجمالي شحنات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 90 و100 مليون متر مكعب يوميًا، مما يعزز إنتاجية الكهرباء ويقلص مدة تخفيف الأحمال.

وحاولت الحكومة تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يوميًا كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء التقليدية.

وسجل سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو قيمة أقل من سعر الغاز العالمي. أما حصة الشريك الأجنبي ويتم شراؤها فتبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MBTU).

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