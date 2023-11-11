انخفاض أسعار البترول والنفط العالمية مع استمرار حرب غزة

شهدت الساعات الماضية، انخفاض في أسعار النفط العالمية، في ظل خسائر مستمرة بسبب الحرب على قطاع غزة.

وانخفض سعر البترول في المجمل خلال الثلاث أسابيع الماضية رغم صعود الخامين بنحو اثنين بالمئة في تسوية عقود الجمعة.

وأكد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار بما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.43دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.17 دولارعند التسوية، سجلت الاسعار انخفاضا أسبوعيا قدره أربعة بالمئة، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.