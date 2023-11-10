تعويضًا لخسائر الأسبوع.. ارتفاع جديد فى أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط في جلسة التداول اليوم الجمعة، 10 نوفمبر، حيث استمرت في تحقيق مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها في بداية هذا الأسبوع.

ارتفاع جديد في أسعار النفط

وتشير التوقعات إلى أن أسواق النفط قد تشهد انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي، مع تراجع المخاوف من تعثر الإمدادات الناتج عن حرب غزة، مما يجعل قلق الطلب يعود إلى الواجهة.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت على ارتفاع يوم أمس الخميس، 9 نوفمبر، متجاوزة الخسائر السابقة التي تكبدتها خلال الجلستين السابقتين.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2024 بنسبة 0.60%، ووصلت إلى 80.93 دولارًا للبرميل، في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.52%، ووصلت إلى 76.66 دولارًا للبرميل.

خام غرب تكساس الوسيط

تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 5.7% هذا الأسبوع، بينما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.9% منذ الأسبوع الماضي، وهذه الفترة تمثل أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية للنفطين منذ منتصف إلى أوائل مايو.

شركات التكرير الصينية

زادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تراجع الطلب، بالإضافة إلى طلب شركات التكرير الصينية، أكبر مشتر للنفط الخام من المملكة العربية السعودية، على إمدادات أقل في ديسمبر.

بنك الاستثمار الأمريكي

مع ذلك، توقع محللون في بنك الاستثمار الأمريكي "سيتي"، أن يشهد سوق النفط تحسنًا بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويرجعون ذلك إلى توقع تخفيف الضغط النزولي من خلال صيانة المصافي وتحول مكافأة المخاطر للمستثمرين بعد موجة البيع الأخيرة.

وأشاروا إلى أن هناك مخاطر صعودية تزيد في الوقت الحالي، مع احتمال أن تتدخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها للحفاظ على استقرار الأسعار، كما يظل احتمال تأثر إمدادات النفط في الشرق الأوسط بالمخاطر مرتفعًا.

ومن المقرر أن تقدم منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما حول وضع الطلب على النفط وأساسيات العرض في الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تناقش "أوبك" سياسة الإنتاج لعام 2024 في اجتماعها المقبل في نهاية الشهر.