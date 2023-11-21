الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN" تكشف الشكل النهائى لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.. 3 فلسطينيين مقابل إسرائيلى

المحتجزون الإسرائيليون
المحتجزون الإسرائيليون لدى حماس

أكد مصدر دبلوماسي ومصدر آخر مطلع على المحادثات، لشبكة  “CNN” الأمريكية أن الصفقة النهائية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ووقف القتال، تتضمن إطلاق سراح 3 فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي، حيث تأمل مصر وقطر والأطراف الدبلوماسية في الإعلان عن اتفاق قريبًا بشأن المحتجزين الإسرائيلين والأسرى الفلسطينين.

الاقتراب من الاتفاق الحاسم في غزة

وبحسب شبكة "سي إن إن"  “CNN” الأمريكية، شدد مسئولون أمريكيون قريبون من المفاوضات على أنه على الرغم من عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي، إلا أنهم متفائلون بشكل متزايد ويعتقدون أن الأسابيع العديدة من العمل الشاق على وشك أن تؤتي ثمارها بإطلاق سراح المحتجزين.

وقال مسئول أمريكي كبير لشبكة  “CNN” : "إنها قريبة جدًا"، بينما قال مصدران إسرائيليان أيضًا إنه قد يتم الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت اليوم، ويقول أحدهم إن إطلاق سراح السجناء يحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية، ولكن من غير المتوقع أن يشكل ذلك عقبة.

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا من المحتجزين، مقابل وقف القتال لمدة 4 إلى 5 أيام وثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاق سراحه.

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وبموجب الاتفاق، ستقوم حماس أيضًا بجمع أي نساء وأطفال محتجزين خلال الفترة التي توقف فيها القتال- وهو أمر أصرت الحركة على أنها لا تستطيع القيام به حتى يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وقف إطلاق النار المؤقت

وتابعت الشبكة الأمريكية، أنه من المحتمل أن يتم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت إلى ما بعد ذلك حتى يتم إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وأضافت أن المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من جنسيات مختلفة، وأحدهم الذي يأمل الأمريكيون أن يتم إطلاق سراحهم أولًا هي الطفلة الأمريكية أبيجيل إيدان البالغة من العمر 3 سنوات- أصغر محتجزة أمريكية، وفقًا للشخص المطلع، ولم يتضح على الفور عدد المواطنين الأمريكيين- إن وجدوا- الذين سيكونون من بين المحتجزين الخمسين الذين أطلقت حماس سراحهم في البداية.

وقال الشخص المطلع إنه خلال الأيام التي يتوقف فيها القتال، ستتوقف إسرائيل عن تحليق طائرات استطلاع بدون طيار فوق شمال غزة لمدة ست ساعات على الأقل كل يوم.

وأبدت مصادر دبلوماسية ومسئولون حكوميون، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأيام القليلة الماضية لهجة أكثر تفاؤلًا بشأن التقدم في المحادثات، لكن المصدر الدبلوماسي يشير إلى أن الاتفاق النهائي قد يكون وشيكًا.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن أي اتفاق يمكن أن يخرج عن مساره بسبب التطورات على الأرض في غزة، حيث يأتي الزخم الأخير بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب مع عائلات المحتجزين.

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