عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

حثت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، الكنيست الإسرائيلي، ولاسيما السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بعدم مناقشة فرض الإعدام كعقوبة محتملة على عناصر حماس الذين تم أسرهم في بداية أكتوبر الماضي.

وقالت العائلات اليوم الإثنين، إن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة أقاربهم للخطر، موجهين حديثهم إلى "إيتامار بن جفير" وزير الأمن القومي الإسرائيلي

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن احد أهالي المحتجزين قوله "أتوسل إليكم ألا تستغلوا معاناتنا الآن... عندما تكون حياة أحبائنا على المحك، عندما يكون السيف على أعناقهم".

أهالي المحتجزين الاسرائيليين يضغطون على الكنيست

فيما قال ياردن جونين، شقيقته رومي من بين المحتجزين، في حديثه لـ"بن جفير" وزملائه في الحزب اليميني المتطرف خلال لجنة برلمانية حضرها أهالي المحتجزين:" إن اقتراح فرض أحكام محتملة بالإعدام على المسلحين المدانين يعني التخلي عن عودة أقاربنا".

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة" على المدانين، بحسب الجارديان.وكان اعتقل جيش الاحتلال، عدد من عناصر حركة حماس، بعد عملية السابع من أكتوبر.