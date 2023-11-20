"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

تتزايد التوترات في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز، بعد احتجاز الحوثيين سفينة «جالاكسي ليدر» المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي كانت تعبر البحر، في وقت تهاجم قوات الحوثي في اليمن، مواقع إسرائيلية بالتزامن مع عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ45، مخلفًا آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين.

وكان الناطق باسم الحوثيين، قال: إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، ونهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها.

الحوثي يتوعد السفن الإسرائيلية

وأعلن العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، عن أن الجماعة ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وأكدت جماعة الحوثي في وقت سابق، أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

وسبق أن أعلنت الجماعة عن استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.

إسرائيل: “ليست سفينتنا”

من ناحيته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير، وهي ليست إسرائيلية، ولا إسرائيليون على متنها.

وأضاف أن السفينة المحتجزة مع الحوثيين غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين.

إيران تنفي تورطها

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيلية بتورط طهران في احتجاز الحوثيين سفينة الشحن «جالاكسي ليدر»، المملوكة لبريطانيين وتشغلها شركة يابانية في جنوب البحر الأحمر.

وقال "كنعاني": قلنا عدة مرات إن حركات المقاومة في المنطقة تتصرف بشكل مستقل ومن تلقاء نفسها بناء على مصالحها ومصالح شعوبها، مضيفًا أن المزاعم الإسرائيلية تهدف إلى صرف الانتباه بعيدًا عن هزيمتها في معركتها ضد حماس في قطاع غزة.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

عالميًا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بعد احتجاز الحوثيين للسفينة التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجار.

وسجلت العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي اليوم، ارتفاعا بنسبة 6.9%، بعد موجة من الانخفاضات استمرت أربعة أيام.

كما ارتفعت أيضًا العقود الآجلة لأشهر أقرب استحقاق في هولندا، وهو مؤشر الغاز الأوروبي، بنسبة 4.3% إلى 47 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منطقة استراتيجية

وتشكل منطقة البحر الأحمر موقعًا استراتيجيًا يحظى بالاهتمام والمراقبة الدولية، كونها نقطة تجارية رئيسية تربط القارات الشرقية بالغربية. ويحتل مضيق باب المندب المرتبة الثالثة عالميًا بعد مضيقي ملقا وهرمز، ويمر عبره يوميا نحو 3 ملايين برميل نفط.

اليابان على الخط

في السياق، طالبت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، الدول المعنية بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله: ندين بشدة حادث الاستيلاء على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها شركة يابانية في البحر الأحمر، موضحًا أنه يتم العمل مع الدول المعنية؛ لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها من قبل الحوثيين الذي أعلنوا مصادرتها.