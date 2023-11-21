حماية المستهلك يشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق بكافة محافظات الجمهورية

أولي قرارات السجيني..

استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو المضاربة في سعرها.



وتنفيذًا لتكليفات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أي مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.



قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مكبرة وموسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.



وقد وردت إلي إدارة التحريات بالجهاز معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من ( سكر- زيت طعام- سمن نباتي– خل طعام– دقيق– أرز– سجائر– معسل) بهدف حجبها عن التداول، بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجار العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

ضبط الأسواق

وصرح إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" بأنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المكثف على مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات على مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

كما صرح رئيس الجهاز بأن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبًا وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصرية وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.



ويهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.



كما يُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.

جانب من الحملات الرقابية على الأسواق

جانب من الحملات الرقابية على الأسواق

جانب من الحملات الرقابية على الأسواق

جانب من الحملات الرقابية على الأسواق

جانب من الحملات الرقابية على الأسواق