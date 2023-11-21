الصحة العالمية: التخطيط جارٍ لإخلاء ثلاثة مستشفيات فى غزة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنه جار التخطيط لإخلاء ثلاثة مستشفيات داخل قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وقالت المنظمة في بيانها إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون- السبت- في المستشفى.