الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لقصف الاحتلال شمال غزة (فيديو)

قصف الاحتلال شمال
قصف الاحتلال شمال غزة

أظهر مقطع فيديو، عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، لقصف جيش الاحتلال عدة مناطق متفرقة على شمال غزة قبل قليل.

وظهر في مقطع الفيديو، تصاعد العديد من الأدخنة، على المناطق التي قصفتها الاحتلال، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أعداد الضحايا.

وفي سياق متصل، استنكر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.

وأضاف السديس في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وشدد الشيخ السديس على أهمية مرحلة الطفولة في حياة الأمم، كون أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل، مؤكدا أن الإسلام أولى الطفل كل العناية والاهتمام، فهم زينة الحياة الدنيا،

وحث رئيس الشؤون الدينية لمناسبة اليوم العالمي للطفل، على ضرورة الاستمساك بمنهج الإسلام في العناية بالأطفال، وتعاهدهم منذ ولادتهم إلى أن يبلغوا ويشتد عودهم، ويكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

وأضاف: أن رئاسة الشؤون الدينية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال، إذ إن من إستراتيجياتها المستقبلية: إقامة البرامج الدينية، والحلقات القرآنية، والدورات العلمية الملائمة لمستوياتهم العمرية، بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة، والكوادر الوطنية المتخصصة في شؤون الطفل.

وأوصى قاصدي وزائري الحرمين الشريفين بالاهتمام بأطفالهم، وتوجيههم بعدم التشويش على الطائفين والمصلين، ليسهموا في تهيئة البيئة الإيمانية التعبدية الخاشعة.

القاهرة الإخبارية غزة شمال غزة المسجد الحرام

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