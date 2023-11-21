إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بحدائق أكتوبر

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل بطريق الواحات بنطاق قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وتلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية موتوسيكل يستقله شخصان مما تسبب في اصابتهما بكسور في قاع الجمجمة ونزيف داخلي جري نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.