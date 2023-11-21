الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة وأتوبيس بالشرقية

تصادم سيارة
تصادم سيارة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بطريق مصر - الإسماعيلية، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إلى وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية حادث تصادم سيارة ربع نقل

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