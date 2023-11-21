الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

 

نطمت شركة ميناء القاهرة الجوي دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة الدولى  تحت رعاية المحاسب  مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وذلك انطلاقا من إهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالعنصر البشرى وحرصا على رفع كفاءته لاستمرار تقديم كافة الخدمات للركاب ومرتادى مطار القاهرة الدولى بكفائة عالية بما يليق ببوابة مصر وافريقيا الأولى ليظل قادرا على تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة.

مصر تمثل افريقيا في اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات

 

txt

وزير السياحة: سيتم الاعلان قريبًا عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار

مبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الاتيكيت 


واستكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب لذلك قامت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالشركة  بتنظيم دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلى في الفترة من 5 وحتى 20 نوفمبر 2023. استهدفت الدورة التدريبية العديد من السادة المتعاملين مع الركاب بشكل مباشر من مختلف قطاعات الشركة.
وتناولت المحاضرات التي القاها نخبة من ذوى الخبرة من مختلف قطاعات الشركة عدة موضوعات هامة كمبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الاتيكيت في التعامل مع الزوار والنظام المتكامل للسلامة والجودة والبيئة بالإضافة الى عدة محاضرات عن التوعية الأمنية واللغة الإنجليزية وكيفية قراءة الشاشات في المطار.
تأتي هذه الدورة في اطار التطوير الدائم الذى يشهده مطار القاهرة الدولى على مستوى المرافق والمبانى والعنصر البشرى للوصول لأعلى درجات التنافسية ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على مواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.

 يشار الي ان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي بمجلس ادارة المجلس العالمي  للمطارات حضر اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات وذلك ممثلا  عن قارة افريقيا والذي عُقد ضمن  فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لاقليم اسيا والشرق  الاوسط تحت عنوان"Airports Innovate"  بمسقط. وقد شهد الحدث العالمي  مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا، حيث تم مناقشة مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

السياحة حركة السفر أفريقيا مطار القاهرة الدولي القاهرة ميناء القاهرة الجوي

مواد متعلقة

الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 18

مصر تمثل افريقيا في اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات

تعرف بالتفاصيل على آليات سفر المشرفين لبرامج الحج هذا العام

وزير السياحة: سيتم الاعلان قريبًا عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار

تعرف على تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣

الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

الأرصاد: استقرار الطقس غدًا وعودة الشبورة الكثيفة.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

يبدأ من 191 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى هذا العام

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مين اللى قتل الحلو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”