«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أعلنت شركة شل مصر عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط، حيث أكملت شركة شل بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاث آبار- بئرغرب مينا (Mina West).

شل تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد

وتم حفر البئر التي تقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.

الجدير بالذكر أن شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU)- منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلية، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر. ويعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءًا من استراتيجية شل للنمو في مصر، وستعمل شركة شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة".

وفي سبتمبر من هذا العام، وقّعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل الحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).