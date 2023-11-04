السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المهندس مدحت يوسف: مصر تعول على اكتشافات البحر المتوسط لعودة معدلات الإنتاج لطبيعتها

آرشيفية
آرشيفية

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استعداد شركة إيني الإيطالية، لبدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر باحتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة، إجراءات طبيعية وذلك للإسراع في تنفيذ عمليات الربط أسوة بما تم مع حقل ظهر.

مدحت يوسف: مصر تعول على اكتشافات البحر المتوسط لـ عودة معدلات الإنتاج لطبيعتها

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تأمل كثيرا في اكتشافات موسعة من مناطق الامتياز المختلفة في البحر المتوسط للعمل على عودة معدلات الإنتاج لطبيعتها مع اكتشافات جديدة من واقع التزام الشركات الأجنبية العاملة بمصر على ضخ أموال ضخمة لتمويل عمليات الحفر في المياه العميقة الاكتشافات الغازية الكبيرة في البحر المتوسط بخطة تنفيذية سريعة لربط الاكتشافات الحالية على مواقع الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي المرتبطة بمواقع استهلاك الغاز الطبيعي.

وفي السياق نفسه تستعد شركة إيني الايطالية، لبدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار، وتشير التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.

إيني حركت معدات إلى موقع البئر للوصول إلى أعماق أكبر في عملية الاستكشاف مقارنة مع ما قامت به شركات سابقة تولت التنقيب في الموقع، فيما تتوزع حقوق الاستكشاف في منطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية بواقع 70% لصالح إيني و30% لشركة إنرجين للنفط والغاز التي تتخذ من لندن مقرا، وتسعى لتقليص حصتها بنسبة 12% قبل بدء أعمال الحفر.

وتوجه الحكومة استفسارات للشركات النفطية العاملة في البلاد بشأن مستجدات عمليات الإنتاج من الحقول الجديدة في عدة مواقع سعيا منها لوضع خطة تنفيذية سريعة لتعويض ما فقدته البلاد من واردات الغاز، خاصة القادمة من إسرائيل.

شركة إيني الإيطالية المهندس مدحت يوسف اكتشافات البحر المتوسط عودة معدلات الإنتاج لطبيعتها بئر غاز أوريون-1 إكس شرق المتوسط

مواد متعلقة

عبدالفتاح فرحات: تحويل السيارات للغاز الطبيعى يستغرق 4 ساعات فقط

"غازتك" تكشف الوفر النقدي المحقق من تحويل السيارات للعمل بالغاز (إنفوجراف)

خبير اقتصادي: تطورات المنطقة والشتاء في أوروبا وراء ارتفاع أسعار الوقود

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: تحويل السيارات للعمل بالغاز بديل جيد للبنزين

خبير اقتصادى: قرار تثبيت أسعار السولار جاء مراعاة لمحدودى الدخل

خبير اقتصادى لـ"الدستور": حرب غزة ألقت بظلالها على قطاع الطاقة العالمى

مدحت يوسف: 800 مليون قدم غازات انقطعت عن مصر بسبب حرب غزة

البترول: خسائر مستمرة للنفط.. وخام غرب تكساس يسجل 81.25 دولار

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية