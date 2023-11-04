المهندس مدحت يوسف: مصر تعول على اكتشافات البحر المتوسط لعودة معدلات الإنتاج لطبيعتها

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استعداد شركة إيني الإيطالية، لبدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر باحتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة، إجراءات طبيعية وذلك للإسراع في تنفيذ عمليات الربط أسوة بما تم مع حقل ظهر.

مدحت يوسف: مصر تعول على اكتشافات البحر المتوسط لـ عودة معدلات الإنتاج لطبيعتها

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تأمل كثيرا في اكتشافات موسعة من مناطق الامتياز المختلفة في البحر المتوسط للعمل على عودة معدلات الإنتاج لطبيعتها مع اكتشافات جديدة من واقع التزام الشركات الأجنبية العاملة بمصر على ضخ أموال ضخمة لتمويل عمليات الحفر في المياه العميقة الاكتشافات الغازية الكبيرة في البحر المتوسط بخطة تنفيذية سريعة لربط الاكتشافات الحالية على مواقع الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي المرتبطة بمواقع استهلاك الغاز الطبيعي.

وفي السياق نفسه تستعد شركة إيني الايطالية، لبدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار، وتشير التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.

إيني حركت معدات إلى موقع البئر للوصول إلى أعماق أكبر في عملية الاستكشاف مقارنة مع ما قامت به شركات سابقة تولت التنقيب في الموقع، فيما تتوزع حقوق الاستكشاف في منطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية بواقع 70% لصالح إيني و30% لشركة إنرجين للنفط والغاز التي تتخذ من لندن مقرا، وتسعى لتقليص حصتها بنسبة 12% قبل بدء أعمال الحفر.

وتوجه الحكومة استفسارات للشركات النفطية العاملة في البلاد بشأن مستجدات عمليات الإنتاج من الحقول الجديدة في عدة مواقع سعيا منها لوضع خطة تنفيذية سريعة لتعويض ما فقدته البلاد من واردات الغاز، خاصة القادمة من إسرائيل.