رئيس عربية النواب: مصر تدعم القضية الفلسطينية دائمًا وأبدًا.. ونؤيد الرئيس فى كل تحركاته

رفض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطينى من أرضه.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطنيين: إن هناك تمثيلية تحاك بالوقيعة بالدولة المصربة، وإن الجيش الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم الإنسانية ضد الفلسطيني الأعزل بكل بشاعة وقوة فقتلوا النساء والأطفال داخل المستشفيات.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن مصر تدعم القضية الفلسطينية دائمًا وأبدًا، وقال: نحن نؤيد الرئيس فى كل تحركاته، وجميعًا رأى حجم الجهود التى بذلتها مصر، وإرسال المساعدات للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح.

واستطرد النائب أحمد فؤاد أباظة، قائلًا: من يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، لذلك نقول "لا للتهجير لا للتهجير لا للتهجير للشعب الفلسطيني من أرضه".