الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمينة المرأة بمستقبل وطن: السيسي الأفضل لإنجاز المشروعات التي بدأها منذ توليه حكم مصر (فيديو)

أميرة عبدالعظيم
أميرة عبدالعظيم

أعلنت الدكتورة أميرة عبد العظيم، أمينة المرأة في حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما قدمه من إنجازات لصالح الشعب المصري.

وأضافت “عبد العظيم” أن الرئيس السيسي هو الأفضل لتكملة المشروعات والإنجازات التي بدأها منذ توليه حكم مصر، حيث يسعى إلى عمل تطوير للبنية التحتية وتطويرات كثيرة شاملة ومتكاملة لصالح المواطن المصري، بالإضافة إلى دعم المرأة المصرية.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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