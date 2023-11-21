الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": جهود مصرية مكثفة للوصول إلى هدنة بقطاع غزة

غزة
غزة

كشف مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" عن تكثيف الجهود المصرية مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة لتحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترا متصاعدا، وتزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية فعّالة لتجنب تصعيد النزاع.

الجهود المصرية، التي تعد جزءًا من سياستها الخارجية المنصبة على تعزيز الاستقرار في المنطقة، تلقى دعمًا وترحيبًا من المجتمع الدولي. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وإحلال السلام في منطقة تعاني منذ فترة طويلة من النزاعات.

مصدر رفيع المستوى القاهرة الإخبارية قطاع غزة مصر فلسطين هدنه

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