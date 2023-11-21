الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة القناة تحافظ على ترتيبها ضمن تصنيف "التايمز البريطاني"

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مؤسسة التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، أعلنت نتيجة التصنيف العربي 2023، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العربية تضم عدد أكبر من الجامعات بزيادة 22% مقارنة بالعام الماضي. 

جامعة قناة السويس تحافظ على ترتيبها في تصنيف 2023


واضاف مندور أن جامعة قناة السويس قد حافظت على ظهورها المتميز فى تصنيف 2023، حيث ظهرت بترتيب (60-51) على مستوى 207 جامعة عربية من 15 دولة عربية، وبترتيب الثاني عشر على الصعيد المصري من بين 37 جامعة مصرية. 
حيث أكد مندور أن الجامعة تحرص على توفير كافة الدعم للنهوض بالبحث العلمي، وتهدف إلى توفير بيئة داعمة للدراسات العليا والبحث العلمي موجه لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى دعم المجتمع بخريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

قوة التعليم في الجامعات العربية

ومن جانبه،  أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيفات تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2023 توضح
عن قوة التعليم العالي في جميع أنحاء المنطقة العربية، مشيرا إلى أنها تعتمد المنهجية في تقييم الجامعات على نفس إطار تصنيف THE للجامعات العالمية، موضحا أنه يتم تقييم الجامعات في جميع مهامها الأساسية، لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا.

تصنيف العام الحالي 

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه خلال تصنيف هذا العام، زادت مؤشرات الأداء من 16 إلى 20 مؤشر أداء. وتشمل مؤشرات الأداء خمسة مجالات للتقييم هما: التدريس (بيئة التعلم): 31 ٪، بيئة البحث: 31 ٪، جودة البحث: 24 ٪، التوقعات الدولية: 8 ٪، والمجتمع: 6%. 
هذا وقد جاء أفضل أداء لجامعة قناة السويس في مجالي جودة البحوث والمجتمع.

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