ضبط رنجة غير صالحة وسولار مدعم في حملة لتموين الغربية

صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، كميات كبيرة من السلع المهربة وغير المشروعة، وقد أشرف على هذه العملية وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث قاد حملة شاملة للسيطرة على الأسواق ومكافحة السوق السوداء.

وقامت فرق مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، بعملية ناجحة في اكتشاف ومصادرة كمية كبيرة من الأسماك المجمدة والرنجة ذات مصدر مجهول داخل إحدى التلاجات وقد بلغت ٨ طن يشتبه في عدم صلاحيتها.

تمت هذه العملية في مركز زفتي، حيث تكثف مديرية تموين الغربية من الجهود المستمرة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المستهلك من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وبفضل الجهود المبذولة من قبل فرق المديرية، تم ضبط هذه الكمية والتحفظ عليها لمنع دخولها إلى الأسواق غير القانونية.

ضبط كميات كبيرة من السولار

وفي سياق متصل، تم ضبط كمية كبيرة من وقود السولار بمحطة تموين للسيارات في نفس المنطقة، وقد تبين أن صاحب المحطة يقوم بالتلاعب في عدادات المحطة بالتعاون مع أحد الخبراء في هذا المجال بهدف تهريب هذه الكمية وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير قانونية.

وبذلك تمت مصادرة 8 أطنان من الأسماك المجمدة ورنجة مجهولة المصدر و2900 لتر من وقود السولار في العمليتين، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات. وقد تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضية.

وأوضح مديرية تموين الغربية، ان المديرية مستمرة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك، مؤكدًا على أهمية تعزيز الرقابة وتشديد الإجراءات القانونية لمنع دخول المواد الغذائية والوقود غير القانوني إلى الأسواق.

وأكد أن مديرية تموين الغربية، مستمرة في تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان سلامة المواد الغذائية والوقود التي يتم توزيعها إلى الجمهور، من خلال التعاون بين الجهات المختلفة، مثل مديرية تموين الغربية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المستهلك.