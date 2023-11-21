إحالة 3 أطباء في الوادي الجديد للتحقيق

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، 3 أطباء للتحقيق، لعدم تواجدهم داخل مقر عملهم، أثناء مروره المفاجئ على مكتب صحة الخارجة ومركز رعاية طفل الخارجة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إحالة 3 أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء العمل الرسمي لهم، مؤكدًا على استمرار جولاته المفاجئة والميدانية على جميع منشات القطاع الصحى بالوادى الجديد.

وأشاد وكيل الوزارة بالانتظام في العمل، حيث أجرى جولة بالمرور الصباحي اليوم وتفقد العمل بمكتب صحة الخارجة ومركز رعاية طفل الخارجة، وتابع الانضباط الادارى والتزام الفريق الطبى ومدى توافر الادوية والمستلزمات والامصال واللقاحات ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى النظافة ومتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة والتاكيد على مدى جاهزية مكتب الصحة كمقر للجان الانتخابية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية، وبتعليمات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.