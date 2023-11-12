إحالة 5 أطباء وصيادلة بالوادي الجديد للتحقيق لتقصيرهم في العمل

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إحالة 5 أطباء وصيادلة إلى التحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة الخارجة، حيث تم إحالة طبيب بشري بعيادة المروة، وطبيب بشري بعيادة 25 يناير، وصيدليان بعيادة 25 يناير وصيدلي بعيادة المروة؛ للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور.

كما قرر وكيل الوزارة صرف مكافأة لمدير عيادة حي الأمل، حيث أجرى جولة بالمرور الصباحي وتفقد العمل بمركز الخارجة بعيادات (حي الأمل – حي المروة – حي 25 يناير) حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدات والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات.

وتفقد وكيل الصحة بالمحافظة، سير العمل بمركز الخارجة بوحدات (فلسطين الصحية وصنعاء الصحية) حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة 100 يوم صحة.

كما قام الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم، يرافقه الدكتور مدير الرقابة والمتابعة.

وبتفقد العمل بمركز الخارجة بوحدات (فلسطين الصحية وصنعاء الصحية) حيث تابع الانضباط الادارى والتزام الفريق الطبى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والاكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

وأشاد بانتظام العمل بوحدات فلسطين وصنعاء، ووجه محروس الى مدير الادارة الصحية بالخارجة بالتنسيق مع إدارة التموين الطبى بالمديرية وتجهيز سكن الأطباء بوحدة صنعاء.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع ادارة الطب الوقائى بالمديرية لتدريب العاملين على تطبيق بروتوكول حفظ الطعوم.