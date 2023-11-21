"القاهرة الإخبارية": رصد 3 عمليات لإطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المطلة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه تم رصد 3 عمليات لإطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المطلة.

"حزب الله" يستهدف منزلًا لجنود الاحتلال بمستوطنة "المطلة"

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة "المطلة" بالأسلحة، حيث يتمركز فيه جنود ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ونشر "حزب الله" بيانًا على قناة له على تطبيق "تليجرام"، قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".