الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

تواصل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 46 على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة لليوم 46 على التوالي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.