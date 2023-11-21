الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات شمال غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

 تواصل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 46 على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة لليوم 46 على التوالي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.

الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء غزة لـ13300 شهيد بينهم 5600 طفل و3550 امرأة

الزوارق البحرية الإسرائيلية تقصف شمال غزة

توقعات بوصول استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر إلى 50 مليار دولار

دخول 160 من مزدوجى الجنسية لمعبر رفح قادمين من غزة

وصول 9 مصابين فلسطينيين لمعبر رفح تمهيدًا لعلاجهم فى مصر  (فيديو)

المصرف العربى: إفريقيا ستكون لاعبًا أساسيًا فى الساحة الاقتصادية العالمية خلال العقود القادمة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

"الصحة الفلسطينية" تكشف الكوارث التى لاحقت المؤسسات الصحية بسبب القصف الإسرائيلى

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رموها في غرفة صرف صحي.. تفاصيل قتل سيدة وعشيقها ابنتها قبل محاكمتهما

"الدفاع العراقية" ترسل طائرة مساعدات غذائية للعريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تدك عددًا من القطاعات فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: الاحتلال أغلق 255 منشأة اقتصادية بحوارة منذ بدء العدوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه