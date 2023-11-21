مصرع 4 وإصابة 15 آخرين فى حوادث مرورية بمدينتى والجيزة وسوهاج

وقعت العديد من الحوادث المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في عدد من محافظات مصر، وقد تدخل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور للتعامل مع تلك الحوادث، واستدعاء الإسعاف لنقل المصابين والضحايا أيضًا.

كما بذل رجال المرور جهودا مكثفة، لإزالة آثار تلك الحوادث عقب إجراءات المعاينات اللازمة، وتعيين الخدمات المرورية لسحب كثافات السيارات الناجمة عن وقوع تلك الحوادث نزيف الأسفلت يبرز هذه الحوادث.

مصرع سيدة في مدينتي

لقيت سيدة أجنبية مصرعها، دهسًا أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في أحد الشوارع بمنطقة مدينتي بالقاهرة، جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخص في أبو النمرس

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة شخص، وجار البحث عن آخرين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع طالب في أوسيم

تجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع تلميذ بالمرحلة الإبتدائية صدمه أتوبيس أمام مدرسة، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

إصابة 6 أشخاص في منشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منشأة القناطر، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص على صحراوي العياط

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى فى العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع 2 وإصابة 3 في سوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة سوهاج وانتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادثين.