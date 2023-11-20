الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"عملية شديدة التعقيد".. "الدستور" يرصد كواليس إجلاء 28 طفلًا من قطاع غزة

الأطفال عزة
الأطفال عزة

كشف محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن تفاصيل نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الطبي المحاصر، إلى معبر رفح، واصفًا العملية بأنها كانت معقدة للغاية.

 وقال “الفتياني” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن طواقم جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، نجحت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، في عملية إجلاء 31 طفلا من الأطفال الخدج المتواجدين في مستشفى الشفاء إلى المستشفى الإماراتي في جنوب قطاع غزة.

وتابع: "قامت طواقم الهلال الأحمر لاحقًا، بنقل 28 من هؤلاء الأطفال المتواجدين في جنوب غزة، إلى معبر رفح حيث تسلمتهم هناك الطواقم الطبية المصرية"، لافتًا إلى وصول الأطفال الخدج لرعايتهم داخل المستشفيات المصرية.

ووصف المتحدث باسم جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، العملية بأنها كانت شديدة التعقيد؛ نظرًا لوضع الأطفال الخدج الصحي، بالإضافة إلى ضعف الامكانيات الذي تعاني منه الطواقم الطبية في غوة.

وعلق الفتياني على استلام الأطقم الطبية المصرية للاطفال الفلسطينيين: "وصلوا لبر الأمان"، بعدما واجهت حياتهم خطورة بالغة نظرًا للقصف الإسرائيلي المستهدف لمستشفيات القطاع.

رعاية الأطفال الخدج في مصر ونقلهم بالإسعاف الطائر

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 28 طفلًا "خديجًا" تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وقد وصلوا بسلام إلى مصر، وفق ما ورد في الجارديان.

وقالت المنظمة في بيان لقد وصل الأطفال الـ28 بسلام إلى مصر، ولا يزال هناك ثلاثة أطفال في المستشفى الإماراتي في قطاع غزة ويستمرون في تلقي العلاج، يكافح جميع الأطفال حالات عدوى خطيرة ويظلون بحاجة إلى الرعاية الصحية.

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