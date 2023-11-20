الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديهي: اختيار الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب واطني

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بصدق شديد، ويسمع كل الناس، ولديه صورة كاملة عن الأحداث وكل شيء، مؤكدًا أنه يعمل ليل نهار دون توقف. 

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ""TEN، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم تفاصيل كافة المشاكل والأزمات، ويتحدث دائمًا على ضرورة حلها، والتحدث مع الناس عن طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، لافتًا إلى أنه يعمل على مدار الساعة في كل الملفات، ويعلم كل كبير وصغيرة عن كافة الوزارات. 

وأوضح أن بعض المسؤولين لا يتحدثون عن بعض الازمات، حتى يتحدث الرئيس السيسي، معقبًا:" كتب على الرئيس السيسي التحدث عن جميع المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة" 
 
وأكد الديهي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيسي السيسي واجب وطني، ومن لم يشارك في الانتخابات يقصر في حق نفسها، لافتًا إلى أن المشروع الوطني المصري الذي هدد أكثر من مرة من الضروري أن يستكمل، ولكي يستكمل فمن الضروري أن ننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا.

وبين أن الشعب المصري عليه أن يخرج بكثافة للمشاركة في الانتخابات لكي يرسل رسالة للعالم، معقبًا: "بلاش عملية الاسترخاء الانتخابية، أنا واثق من نجاح الرئيسي السيسي في الانتخابات، وهذه الثقة ناتجة من شرعية الانجاز، ولكننا نريد نجاحًا مبهرًا للرئيس الذي يقف حجر عثرة امام كافة المؤامرات التي تحاك الدولة المصرية".

الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي المشاركة في الانتخابات الاعلامي نشأت الديهي

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