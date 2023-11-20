الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير طبى فى وفاة شاب داخل مسكنه: لا شبهة جنائية

جثة
جثة

تسلمت نيابة قصر النيل الجزئية تقرير الكشف الطبي المبدئي على جثة شاب توفي في مسكنه في منطقة وسط البلد الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب هبوط في الدورة الدموية بسبب تعاطي المخدرات.

وكشفت مناظرة الجثة أنهت لشاب العقد الثالث من العمر بها آثار حقن نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

فقررت النيابة تشريح جثة شاب عثر عليها شقة سكنية وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من مأمور قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بورود بلاغ عبر غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة للتصريح بالدفن، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة قصر النيل جثة شاب الدورة الدموية هبوط في الدورة الدموية تعاطي المخدرات تشريح جثة النيابة العامة

مواد متعلقة

حكاية "عبد الرحمن".. جثة آثارت القلق والفزع في عقار شارع قصر النيل

تأجيل محاكمة المتهمين بسحل فتاة لسرقته في قصر النيل

الأكثر قراءة

نقل 12 طفلًا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

المعمل الجنائي يكشف سر تفحم شقة سكنية بمصر القديمة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة