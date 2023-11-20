تقرير طبى فى وفاة شاب داخل مسكنه: لا شبهة جنائية

تسلمت نيابة قصر النيل الجزئية تقرير الكشف الطبي المبدئي على جثة شاب توفي في مسكنه في منطقة وسط البلد الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب هبوط في الدورة الدموية بسبب تعاطي المخدرات.

وكشفت مناظرة الجثة أنهت لشاب العقد الثالث من العمر بها آثار حقن نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

فقررت النيابة تشريح جثة شاب عثر عليها شقة سكنية وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من مأمور قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بورود بلاغ عبر غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.



وجه رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.



وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة للتصريح بالدفن، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.