أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة أي تهجير محتمل من الفلسطينيين، قائلًا: "إن طلب الإحاطة في مضمونه هو حقيقة لاستجلاء الأمر الذي يحدث في أرض سيناء وبالتحديد في شمال سيناء".

وأضاف النائب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الرسالة الرئيسية المطلوب سماعها من رئيس مجلس الوزراء هي ما تم من إنجازات في شمال سيناء والمتمثلة في البنية التحتية والمشاريع التنموية، وما حدث من الخطة الاستثمارية الأولى، وما سيتم خلال الخطة الثانية.

وأوضح أن المحور الثاني وهو الأهم، والمتمثل في أن الجيش المصري موجود في شمال سيناء يؤمن كل ما يهدد أو يمس الأمن القومي المصري، والمحور الثالث يتمثل في الوقوف على حجم المساعدات والمواد الإغاثية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.