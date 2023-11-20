خدمات طبية مجانية لـ900 مواطن فى قافلة نجع كوم بدر بطهطا

اختتمت فعاليات القافلة العلاجية التى نظمتها مديرية الصحة بسوهاج، ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة،

وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بنجع كوم بدر التابع لمركز طهطا، حيث أُقيمت القافلة علي مدار يومين، وقامت بإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان الي 900 مواطن.

وأوضح د.أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القافلة الطبية قد قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضي في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

شارك في التجهيز لهذه القافلة، والإشراف عليها الدكتورة سحرعواجة منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة.

وأضاف د.أحمد أبوهاشم أن خطة القوافل الطبية تغطي القري والنجوع، الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بجميع أرجاء المحافظة.

فيما عقد اليوم د.أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعا مع إدارتي تنظيم الأسرة ومركز المعلومات، بحضور الدكتورة عبير أبوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتور ايهاب يوسف مدير مركز المعلومات وفريق من الإدارتي؛ لعرض ومناقشة أعمال حملة طرق الأبواب ونتائجها منذ انطلاقها بالمحافظة، حيث تم عرض أهم أعمال الحملة وما أسفرت عنه حتي الآن وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية، والنهوض والارتقاء بالصحة الإنجابية والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

من جانبه، شدد وكيل وزارة الصحة على التأكد من دقة البيانات وبذل مزيد من الجهد والوصول الي جميع المستهدفين وتقديم الخدمة لهم، مؤكدًا تذليل كل العقبات امام الفرق المشاركة، موجهًا بعرض نتائج الحملة أولا بأول وإطلاعه علي كل المستجدات بها.