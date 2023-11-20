سفيرة الإمارات لدى القاهرة تزور معبر رفح لمتابعة قوافل المساعدات لـ غزة

واصل معبر رفح اليوم الإثنين، استقبال قوافل المساعدات إنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشهد معبر رفح خلال الأيام الأخيرة، زيارات مكثفة من وفود وسفراء الدول العربية وجمعيات أهلية لمتابعة دخول المساعدات والتضامن مع الأشقاء في غزة.



وأفادت وسائل إعلام أن معبر رفح، استقبل السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، كان آخرها اليوم علي رأس وفد دبلوماسي، وذلك لمتابعة إجراءات دخول الأطفال الفلسطينيين المصابين إلي مصر تمهيدًا لسفرهم للإمارات تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات، وكذلك متابعة وصول المساعدات الإنسانية والتي شهدت زيادة كبيرة في الأيام الآخيرة.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد حرصت السفيرة مريم الكعبي علي الوصول للمصابين داخل بوابة المعبر والاطمئنان علي حالتهم الصحية، وذلك دعما لهم وللأشقاء في غزة.

ووصلت أمس، إلى المعبر 13 شاحنة إماراتية، وأرسلت دولة الإمارات حتي الآن 52طائرة تحمل على متنها أكثر من 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الايواء، ومن المتوقع أن تشهد المساعدات الإماراتية زيادة كبيرة في الايام المقبلة، تنفيذًا لمبادرة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لاغاثة الشعب الفلسطينى "الفارس الشهم3".