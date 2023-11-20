الأردن يعلن إجلاء 229 من قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، استمرار الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات وسفارة المملكة الأردنية في القاهرة، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأردنية أن فريق السفارة الأردنية بالقاهرة، والمتواجد حاليًا في معبر رفح، يعمل على إجلاء 229 مواطنًا أردنيًا من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة، وسمح لهم بالمغادرة اليوم، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصًا لغاية هذا اليوم.