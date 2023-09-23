السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مريم الكعبى: 1730 شركة إماراتية تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية بمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، إن دخول شركة أدنوك فى نشاط تسويق الوقود في مصر، يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الإمارات ومصر.

وأضافت "الكعبي"، في تصريحات على هامش افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، اليوم، أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى ١٧٣٠ شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتى على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.

ولفتت إلى أن هذا الحدث اليوم بمثابة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر، موجهة التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية والوزير المهندس طارق الملا على الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري.

حضر الافتتاح الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع. 

باكورة استثمارات أدنوك الإماراتية في مصر

فيما تمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية للتسويق، التي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعًا خلال الفترة المقبلة وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.

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