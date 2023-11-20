تجديد حبس 3 متهمين بالتعدي على "عامل دليفري" بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة الجزئية بتجديد حبس 3 أشخاص متهمين بالتعدي على عامل توصيل وسرقته.

حيث نجحت اجهزة الأمن بالجيزة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإستدارج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ ب 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته وإستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.