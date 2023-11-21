خناقة طلبة.. كيف أنهى طالب حياة زميله فى الإسكندرية؟

"ضربته بالمطواة وخلصت عليه بسبب خلافات حصلت فيما بينا".. بهذه الجملة بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث كشف عن كيفية قتله لزميله الطالب، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووقف المتهم أمام جهات التحقيق وعينه في الأرض وتظهر عليه علامات الصدمة مما فعله، وقال: “المجني عليه كان زميلي وتربطني به صلة وتعاملات، ولكن نشب بيننا خلاف، تطور إلى مشاجرة، قمت خلالها بإخراج مطواة كنت أخفيها بيان طيات ملابسي، وسددت له طعنة أنهت حياته”.

وأضاف المتهم: “عقب ذلك هربت من مكان الجريمة، وعلمت فيما بعد أن المجني عليه قد فارق الحياة، وبعدها تم القبض علي من قبل رجال المباحث”.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.