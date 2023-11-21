الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خناقة طلبة.. كيف أنهى طالب حياة زميله فى الإسكندرية؟

جثة
جثة

"ضربته بالمطواة وخلصت عليه بسبب خلافات حصلت فيما بينا".. بهذه الجملة بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث كشف عن كيفية قتله لزميله الطالب، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووقف المتهم أمام جهات التحقيق وعينه في الأرض وتظهر عليه علامات الصدمة مما فعله، وقال: “المجني عليه كان زميلي وتربطني به صلة وتعاملات، ولكن نشب بيننا خلاف، تطور إلى مشاجرة، قمت خلالها بإخراج مطواة كنت أخفيها بيان طيات ملابسي، وسددت له طعنة أنهت حياته”.

txt

الحبس 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره فى أوسيم

وأضاف المتهم: “عقب ذلك هربت من مكان الجريمة، وعلمت فيما بعد أن المجني عليه قد فارق الحياة، وبعدها تم القبض علي من قبل رجال المباحث”.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جهات التحقيق مقتل طالب طالب يقتل زميله في الإسكندرية طالب المنتزه محافظة الاسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسى فى غزة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

خناقة طلبة.. كيف أنهى طالب حياة زميله فى الإسكندرية؟

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

خالد عبدالعزيز يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول لقاء جمعه بالمشير السيسى

منتخبا سلوفينيا والتشيك يتأهلان لكأس الأمم الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه