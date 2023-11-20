برلمانى: مصر ترفض رفضًا قاطعًا تصفية القضية الفلسطينية

أكد محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن مصر تاريخيًا أكبر داعمة للقضية الفلسطينية ومناصرتها وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وقال تيسير، في بيان الإثنين، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء.

7 أكتوبر من الشهر الماضي

أشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 أكتوبر من الشهر الماضي، فقد رصدنا عددا من تصريحات المسئولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء، مطالبًا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلى.

رفضه التهجير القسري للفلسطينيين

وجه تيسير التحية والتقدير للرئيس السبسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطينيين والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الأوروبية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه العدوان الغاشم على أهالينا فى غزة.