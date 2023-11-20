النائبة أميرة صابر: قادة أوروبا يمارسون سياسة القمع ضد شعوبهم لمنعهم من تأييد فلسطين

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن قادة أوروبا يمارسون سياسة القمع ضد شعوبهم لمنعهم من تأييد القضية الفلسطينية، الأمر الذي يزيد من التساؤلات حول الدعم الأعمى للكيان الصهيوني من قبل قادة أوروبا.

وأشارت النائبة أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن المصريين من أكثر الشعوب دعمًا للقضية الفلسطينية، مضيفة أن مصر قدمت الكثير من الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني.

ونوهت بأن العالم سيدفع فاتورة غالية جدًا بسبب الدعم الأعمى وغير المبرر من قبل قادة بعض الدول الأوروبية لإسرائيل، الأمر الذي يشير إلى إزدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضافت النائبة أميرة صابر، أن غدًا يوم مهم جدًا بسبب حضور رئيس الوزراء، حيث يعتبر مجلس النواب هو المعبر الأول لصوت الشعب المصري.