الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائبة أميرة صابر: قادة أوروبا يمارسون سياسة القمع ضد شعوبهم لمنعهم من تأييد فلسطين

أميرة صابر
أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن قادة أوروبا يمارسون سياسة القمع ضد شعوبهم لمنعهم من تأييد القضية الفلسطينية، الأمر الذي يزيد من التساؤلات حول الدعم الأعمى للكيان الصهيوني من قبل قادة أوروبا.

وأشارت النائبة أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن المصريين من أكثر الشعوب دعمًا للقضية الفلسطينية، مضيفة أن مصر قدمت الكثير من الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني.

ونوهت بأن العالم سيدفع فاتورة غالية جدًا بسبب الدعم الأعمى وغير المبرر من قبل قادة بعض الدول الأوروبية لإسرائيل، الأمر الذي يشير إلى إزدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضافت النائبة أميرة صابر، أن غدًا يوم مهم جدًا بسبب حضور رئيس الوزراء، حيث يعتبر مجلس النواب هو المعبر الأول لصوت الشعب المصري.

النائبة أميرة صابر قادة اوروبا فلسطين عضو مجلس النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

مالك السفينة المختطفة: احتجاز جالاكسى ليدر انتهاك لحرية الملاحة

وزير الدفاع الأمريكى: على إسرائيل بذل كل ما فى وسعها لإيصال المساعدات لغزة

بايدن: التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة بات وشيكًا

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لأكثر من 13300

أمين عام "التعاون الخليجى" لـ"القاهرة الإخبارية": حكومة نتنياهو ملطخة بدماء الفلسطينيين

"التعاون الخليجى": نتواصل مع الجانب الأمريكى للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستخدم صواريخ "بركان" شديدة التدمير فى حربه مع إسرائيل

"أمهات بدرجة أبطال".. نساء غزة يكتبن تاريخًا وملحمة لن ينساها العالم (فيديو)

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟