الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تنظم ندوه توعوية لتعزيز المشاركة فى العمل لشباب الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اليوم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات، بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن مبادرة "حياة كريمة" حققت إنجازات غير مسبوقة في الريف المصري منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتنمية وتطوير المجتمع المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة طلابها في خدمة المجتمع ومد يد العون للآخرين وغرس روح الانتماء وحب الوطن لديهم، وذلك من خلال حثهم على العمل التطوعي، وزيادة وعيهم الثقافي وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية.

وثمن النعماني، التعاون المشترك بين الجامعة، ومؤسسة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والفكري لطلاب الجامعة، من خلال تنفيذ الندوات والحلقات النقاشية لتنمية وعيهم بدور المبادرة في ضمان الحياة الكريمة للمجتمع المصري.

وفي بداية كلمته، وجه العقيد محمد كمال شكره وتقديره للدكتور حسان النعماني على التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، مؤكدًا أن جامعة سوهاج هي الداعم الأول والأساسي والشريك في كل الإنجازات ونجاح ما تقوم بتنفيذه مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم تلك الندوة للعام الثاني على التوالي على أرض جامعة سوهاج، وذلك بهدف تنمية وعي طلاب الجامعة بحجم الإنجازات والجهود التنموية ونشر ثقافة العمل التطوعي، وإشراكهم في العمل الذي تقوم به المبادرة.

وأوضح كل من محمود نجاح أبوسديرة، ونسرين عبدالرازق منسقي مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة أن الندوة شملت جانب تعريفي بكافة الأنشطة التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج والمشروعات التي تم تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى جانب توعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاح المشاركة بها فى المبادرة، مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام في العمل التطوعي بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم.

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