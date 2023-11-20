الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمي النمنم يوضح الفرق بين الاحتلال والانتداب ويكشف عن وعد بلفور (فيديو)

حلمي النمنم
حلمي النمنم

أوضح حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، الفرق بين مفهومي الاحتلال والانتداب في السياق التاريخي لفلسطين، قائلا إن الاحتلال يعني السيطرة الكاملة على الحكم والإدارة وكل جوانب الحياة، بينما الانتداب يعني الوصاية الخارجية على حكومة ودولة محلية.

وقال النمنم، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إن بريطانيا، بعد طرد تركيا العثمانية من فلسطين، لم تعلن احتلالها لها، ولكنها طلبت من عصبة الأمم منحها الانتداب عليها.

وأشار إلى أن بريطانيا ضمنت في ديباجة مشروع الانتداب تنفيذ وعد بلفور، الذي أعطى اليهود حق الحكم الذاتي داخل فلسطين، واعتبرت الوكالة اليهودية جزءا من هذا الحكم الذاتي، كما اعتبر أن هذا الوعد كان بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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