الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يمكن تحديد أولويات الشراء؟.. أستاذة إدارة تجيب

ببرنامج الستات ما
ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

كشفت الدكتورة نجلاء حسين، أستاذة الإدارة، كيف يمكن للمرأة أن تحدد أولويات الشراء، قائلة: "إنه لا بد من تدريب عقولنا وتغيير طريقة تفكيرنا فيما يتعلق بثقافة الشراء، وهو ما سينعكس على سلوكيات المرأة ومن ثم سلوكيات المحيطين بها".

وأضافت الدكتورة نجلاء حسين خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية إيمان عزالدين، أننا بحاجة لإعادة برمجة لطريقة تفكيرنا، لافتة إلى أن موروثاتنا لا تلائم الزمن الذي نعيشه حاليًا، كما أن تحديات الماضي تختلف تمامًا عن تحديات الوقت الحاضر، معقبة: الله سبحانه وتعالى حبانا بنعمة العقل لنستخدم معطياتنا وظروفنا وتحدياتنا ومن ثم توظيفها في إدارة مواردنا وشئون حياتنا لتحقيق الهدف، وهذا هو النجاح". 

وأوضحت أن إدارة الأولويات هى المفتاح لتيسير أمور الحياة، مشددة على ضرورة تشجيع المحيطين على انتهاج هذه الثقافة، بالإضافة إلى ضرورة الوعي وتحديد الأولويات وما يحتاجه الفرد مهما شاهد من مثيرات حوله.

التخفيضات الشراء تحديد أولويات الشراء برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا ثقافة الشراء

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