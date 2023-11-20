الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول معدات إنشاء المستشفى الميدانى الأردنى بقطاع غزة من معبر رفح

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أنه تم إدخال 49 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، منذ بداية اليوم وحتى الآن.

وقال موفد القاهرة الإخبارية، إنه تم إفراغ 120 ألف لتر من السولار في غزة، بالإضافة إلى استقبال 10 مصابين من قطاع غزة وتم تحويلهم للمستشفيات المختصة بالعريش.

وأشار إلى أن تم إنهاء إجراءات خروج حوالي 150 شخصًا من مزدوجي الجنسية اليوم فقط، بالإضافة إلى 42 شاحنة دخلت صباح اليوم، وهي محملة بمعدات لإنشاء مستشفى ميداني أردني.

ونوه بأن المعبر ما زال مستمرًا في استقبال مزدوجي الجنسية، فضلًا عن اصطفاف سيارات الإسعاف أمام المعبر من أجل استقبال المصابين.

موفد القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية محمد عبيد معبر رفح رفح غزة

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