20 مريضًا في خطر.. “أطباء بلا حدود” تكشف حجم تضرر عياداتها بقطاع غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن عيادتها في مدينة غزة تعرضت لإطلاق نار، اليوم الاثنين، كاشفة عن اشتعال النيران في جزء من مبنى عيادات المنظمة، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي واستهدافه للمستشفيات.

وقالت المنظمة الطبية في بيان لها، إن أحد أفراد الطاقم الطبي، و20 مريض موجودون في العيادة وهم في "خطر شديد"، ودعت بشكل عاجل إلى وقف القتال في المنطقة.

وأضافت أن أكثر من 50 شخصا آخرين، بينهم موظفون آخرون في منظمة أطباء بلا حدود، موجودون في المباني المجاورة، بالإضافة إلى مصاب يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأشارت إن أربعة من سياراتها احترقت بالكامل، والخامسة "مكسورة إلى قطعتين وكأنها سحقتها مركبة ثقيلة أو دبابة".

وأكدت أنه تم استهداف جميع السيارات والعيادة، بالرغم من انها تابعة لمؤسسة خيرية، مردفة:" السيارات التي تم تدميرها هي نفسها التي استخدمت لمحاولة الإجلاء لموظفي منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في 18 نوفمبر، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأطقم التابعة للمنظمة، وكانت السيارات وسيلة النقل الوحيدة المتاحة لتسهيل إجلاء الموظفين".