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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 961 حالة تعد على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 961 حالة تعد على الأراضي

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لازالة 10 حالات بناء مخالف بمنطقة أبو زعبل في الخانكة ضمن سلسلة الحملات اليومية لازالة التعديات علي الاراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ علي الارض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

تمكنت الحملة من إزالة 10 حالات كبري علي مساحه 15 ألف متر تنوعت ما بين هناجر ومنازل بالطوب السويسي واحواش وتشوينات وأسوار كلها منشأة بالمخالفة علي الاراضي الزراعية بدون ترخيص حيث تمت الازالة بالكامل حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل. 

وأكد محافظ القليوبية أن حملات الازالات منذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم  الاثنين 20 نوفمبر تمكنت من إزالة عدد ( 961 حالة) على مساحة (60 فدان و7 قيراط و22 سهم )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (478 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (54527م2) وتم تحرير عدد (434) محضر للمخالفين ( مبانى/زراعة).

وشدد الهجان، خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

أوضح المحافظ تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

محافظ القليوبية حملة مكبرة بناء مخالف إزالة التعديات الأراضي الزراعية

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