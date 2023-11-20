الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تطالب أمانات الشعب الجمهورى بالحشد للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

منيرة الأشقر
منيرة الأشقر

أكدت منيرة الأشقر، عضو مجلس النواب، أمين مساعد أمانة العمال المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت الأشقر، خلال اللقاء الذي تعقده حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مع أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى الاهتمام الذي يوليه الحزب للعمال بجميع النقابات العمالية.

كما تحدث اللواء محمد صلاح أبوهميلة عن الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات حزب الشعب الجمهوري سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

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قومي المرأة ببني سويف يحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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حملة حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهورى

الحملة تلتقي أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري

وبدأ منذ قليل، اللقاء التنظيمي الذي تعقده الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، مع أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

حضر اللقاء المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائبة منيرة عبدالحليم الأشقر، أمين مساعد أمانة العمال المركزية، والأمناء والأمناء المساعدون لأمانات العمال بجميع محافظات الجمهورية.

خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة

وفي كلمته استعرض المهندس حازم عمر خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية والمحافظات على مدار فترة الدعاية الانتخابية وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

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