قومي المرأة ببني سويف يحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فى بني سويف، تنظيم لقاء توعوى لعدد من الميسرات بمركز ناصر وذلك فى إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بحث السيدات على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها فى الفتره من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وأكدت «نرمين» أن اللقاء شهد حضور الدكتورة الشيماء عبد السلام المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتي تناولت فيها أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة التوعية للسيدات بكيفية الانتخاب لمرشح واحد فقط والاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومن خلال الرقم القومي، وأهمية دورهن في توعية المواطنين بالقري والمراكز المختلفة بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلي ضرورة الإبتعاد عن كل الأفكار السلبية والهدامة والشائعات ومواجهتها بالمشاركة لأنها حق وواجب وطنى.

وفي سياق آخر، أشارت مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف إلي تنفيذ حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.

وأوضحت نرمين محمود أن الحملة استهدفت قرى بنى عدى واشمنت والزيتون وطحا البيشة وبنى ماضى وبياض العرب وأبو سليم واهوة وباروط بإجمالي 4250 زيارة مستهدفة عدد 14 ألف 797 سيدة ورجل وطفل، حيث شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

وتركز الحملة على قضية مناهضة الختان وازالة ما ارتبط بالأذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

اللقاء